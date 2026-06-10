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شعبة الأجهزة الكهربائية: ركود المبيعات يصل لـ50%.. والتجار يتنازلون عن أرباحهم

كتب : داليا الظنيني

12:27 ص 10/06/2026

الأجهزة الكهربائية

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أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن أسواق الأجهزة الكهربائية شهدت في الآونة الأخيرة موجة ارتفاع جديدة في الأسعار تراوحت ما بين 10% و15%.

ولفت إلى أن هذا التحرك السعري جاء نتيجة مباشرة للتحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار، إلى جانب القرارات الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار الوقود والمحروقات، وهي العوامل التي ألقت بظلالها على تكاليف الإنتاج والعمليات التشغيلية داخل المصانع.

تراجع المبيعات يتجاوز 40%.. والتجار يضحون بالأرباح

وفي هذا السياق، أوضح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشركات المصنعة لم تمرر كامل الزيادة السعرية إلى المستهلك، بل فضلت استيعاب جزء من هذه الضغوط الاقتصادية حرصاً منها على استقرار حركة القوى الشرائية بالأسواق.

وذكر أن قطاع الأجهزة الكهربائية يعاني حالياً من حالة ركود حادة، حيث سجلت معدلات البيع والشراء تراجعاً ملحوظاً يتراوح ما بين 40% و50%.

وأضاف رئيس الشعبة أن هذا التباطؤ الشديد دفع قطاعاً عريضاً من التجار والموزعين إلى تقديم تنازلات حقيقية فيما يخص هوامش أرباحهم المقررة، وذلك في محاولة جادة لكسر حالة الجمود الحالية، وتنشيط حركة التداول بالأسواق لمواجهة هذا التراجع الحاد في الطلب.

المنتج المحلي يسيطر على 95% من السوق

وعلى صعيد هيكل المعروض بالأسواق، أكد أشرف هلال أن المنتج الوطني هو صاحب الكلمة العليا في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الحصة الاستيرادية من الأجهزة الكهربائية الجاهزة لا تتعدى حاجز الـ 5% فقط من إجمالي معروض السوق المصري، وهو ما يعكس قوة وعمق الصناعة المحلية وقدرتها على سد فجوة الطلب بالكامل، بالرغم من كافة التحديات والأزمات الاقتصادية الراهنة.

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