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تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 10/06/2026

عداد الكهرباء

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حذر مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر من تجاهل ضبط الوقت والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "أبو كارت"، مؤكدًا أن عدم تحديث الساعة الداخلية للعداد قد يؤدي إلى فقدان بعض المزايا التشغيلية المهمة، وفي مقدمتها خاصية "الوقت الصديق"، ما قد يسبب فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في بعض الحالات.

وقال المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي" إن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع تعتمد على ساعة داخلية مبرمجة لتنفيذ عدد من الوظائف، من بينها تحديد أوقات العمل بنظام "الوقت الصديق"، وإدارة بعض العمليات الخاصة بالخصم، إضافة إلى عرض البيانات على شاشة العداد.

وأضاف أن بعض المشتركين قد يفاجؤون بعدم عمل خاصية "الوقت الصديق" أو فصل التيار رغم توافر رصيد، ليتبين لاحقًا أن السبب هو وجود خطأ في التاريخ أو التوقيت المسجل داخل العداد.

وأوضح أن تحديث الساعة لا يتم من خلال المشترك أو عبر أزرار العداد، وإنما يتم من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة له، حيث تُعاد برمجة كارت الشحن وتحميل بيانات الوقت والتاريخ الصحيحة عليه.

وأشار إلى أنه في حال ملاحظة فرق في الوقت أو التاريخ المعروض على شاشة العداد، يجب على المواطن التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة له مصطحبًا كارت العداد فقط، ليقوم الموظف المختص بتحديث البيانات خلال دقائق، ثم إعادة إدخال الكارت في العداد داخل المنزل لتحميل التعديلات الجديدة.

وأكد أن تصحيح ساعة العداد لا يترتب عليه أي رسوم إضافية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان كفاءة عمل العداد والحفاظ على جميع المزايا المقررة للمشتركين.

وفيما يتعلق بخطوات تحديث ساعة عداد الكهرباء مسبق الدفع، فهي كالتالي:

* التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
* تسليم كارت العداد للموظف المختص.
* إعادة ضبط الوقت والتاريخ على الكارت.
* إدخال الكارت في العداد بعد العودة إلى المنزل.
* التأكد من ظهور الوقت والتاريخ الصحيحين على شاشة العداد.

وشدد على ضرورة مراجعة البيانات الظاهرة على شاشة العداد بشكل دوري، خاصة بعد تغيير التوقيت الصيفي أو عند ملاحظة أي خلل في عمل العداد، لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية.

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