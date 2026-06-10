إعلان

نقابة الصحفيين تستضيف زاهي حواس لإلقاء محاضرة "استرداد الآثار المصرية".. الأحد

كتب : محمد لطفي

02:00 ص 10/06/2026

زاهي حواس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستضيف شعبة السياحة والآثار، بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث - عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس- في محاضرة بعنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة» يوم الأحد المقبل بمقر نقابة الصحفيين.

ووجهت الشعبة الدعوة لعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الأثري، وعدد من مسئولي السياحة والآثار للمشاركة في الندوة.

وقال أحمد عثمان رئيس شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين إن هذه المحاضرة باكورة النشاط الثقافي للشعبة وفي إطار دور النقابة التوعوي للحفاظ على الهوية المصرية، ودعم جهود استعادة تراثنا المنهوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زاهي حواس خالد البلشي نقابة الصحفيين وزارة السياحة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد موجة أولى من الضربات.. وكالة مهر: انفجارات جديدة جنوبي إيران
شئون عربية و دولية

بعد موجة أولى من الضربات.. وكالة مهر: انفجارات جديدة جنوبي إيران
بعد القصف الأمريكي.. عباس عراقجي: قواتنا المسلحة لن تدع أي هجوم أو تهديد
شئون عربية و دولية

بعد القصف الأمريكي.. عباس عراقجي: قواتنا المسلحة لن تدع أي هجوم أو تهديد
بعد شائعات إيقافه.. أحمد نعينع يتلو قرآن فجر الأربعاء من الجامع الأزهر
أخبار مصر

بعد شائعات إيقافه.. أحمد نعينع يتلو قرآن فجر الأربعاء من الجامع الأزهر

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية
كأس العالم 2026

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

"341 مليون مشاهدة".. فيلم 7 Dogs يحقق نجاحًا عالميًا
زووم

"341 مليون مشاهدة".. فيلم 7 Dogs يحقق نجاحًا عالميًا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان