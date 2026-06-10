تستضيف شعبة السياحة والآثار، بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث - عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس- في محاضرة بعنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة» يوم الأحد المقبل بمقر نقابة الصحفيين.

ووجهت الشعبة الدعوة لعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الأثري، وعدد من مسئولي السياحة والآثار للمشاركة في الندوة.

وقال أحمد عثمان رئيس شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين إن هذه المحاضرة باكورة النشاط الثقافي للشعبة وفي إطار دور النقابة التوعوي للحفاظ على الهوية المصرية، ودعم جهود استعادة تراثنا المنهوب.