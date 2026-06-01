تصوير- هاني رجب:

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الاثنين، عرضًا خاصًا لفيلم "القدس الثانية" داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تفاصيل فيلم القدس الثانية

يوثق الفيلم تاريخ دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (دير المحرق) بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، والذي يُعد أحد أبرز المزارات المسيحية في مصر، ويمثل محطة رئيسية في رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية.

وعُرض الفيلم على مسرح الأنبا رويس، في إطار الجهود الرامية إلى إبراز القيمة الروحية والتاريخية لدير المحرق، المعروف بلقب "القدس الثانية"، نظرًا لمكانته الخاصة في التراث المسيحي، إذ تشير التقاليد الكنسية إلى أن العائلة المقدسة أقامت فيه أطول فترة خلال رحلتها بمصر.

وجاء العرض بحضور كل من: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة شيرين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين.

ويُعتبر دير المحرق من أقدم الأديرة العامرة في العالم، ويضم كنيسة أثرية للسيدة العذراء مريم شُيدت فوق الموقع الذي يُعتقد أن العائلة المقدسة أقامت فيه، كما يستقبل سنويًا آلاف الزائرين والحجاج من داخل مصر وخارجها.

ويُذكر أن الفعالية تأتي في إطار الاهتمام بإبراز مسار العائلة المقدسة وتعزيز الوعي بالتراث الديني والتاريخي المصري، بما يعكس أهمية هذه المواقع الروحية على المستويين الثقافي والسياحي.

