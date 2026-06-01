نقيب الفلاحين: لا تأخير في حصاد المانجو.. والإنتاج المتوقع يصل لـ1.5 مليون طن

كتب - محمد ممدوح

10:20 ص 01/06/2026

حسين عبدالرحمن أبو صدام

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، أن موسم حصاد المانجو في مصر لن يشهد أي تأخير خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحصاد يبدأ عادة في شهر يوليو ويستمر حتى نوفمبر من كل عام، فيما تمثل شهرا أغسطس وسبتمبر ذروة الموسم.

وقال حسين أبو صدام، في بيان، إن محصول المانجو هذا الموسم يبشر بالخير، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات تؤثر على الإنتاج، لافتًا إلى أن المساحة المنتجة تتجاوز 300 ألف فدان، مع توقعات بإنتاج يصل إلى نحو 1.5 مليون طن.

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية وحدها تستحوذ على إنتاج يقترب من 500 ألف طن، متوقعًا زيادة الإنتاج في منطقتي النوبارية والشرقية مقارنة بالمواسم السابقة نتيجة دخول مساحات جديدة مرحلة الإثمار.

وأشار إلى أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج وتصدير المانجو، وتتميز أصنافها بجودة عالية من حيث المذاق ونسبة السكريات وانخفاض الألياف، فضلًا عن توافقها مع معايير الجودة العالمية.

وأوضح أبو صدام أن موسم المانجو يبدأ بالأصناف مبكرة النضج، مثل السكري والهندي والصديقة والعويسي، تليها أصناف الزبدية والفص والناعومي والتيمور، فيما تظهر الأصناف الأجنبية مثل الكيت والكنت خلال المراحل الأخيرة من الموسم.

ونفى أبو صدام صحة ما يتردد بشأن تأخر حصاد المانجو، مؤكدًا أنه لا توجد عوامل تؤدي إلى تأخير إنتاج المحصول بالكامل، بل إن بعض الممارسات والعوامل المناخية قد تسهم في التبكير بالتزهير في بعض الأصناف والمناطق، وهو ما يستدعي في بعض الحالات إزالة التزهير المبكر لعدم جدواه الاقتصادية.

وأضاف أن موسم الحصاد يبدأ عادة في محافظات الوجه القبلي قبل الوجه البحري، نظرًا لاختلاف الظروف المناخية وطبيعة الأصناف المزروعة في كل منطقة.

ووجه أبو صدام عددًا من التوصيات لمزارعي المانجو خلال الفترة الحالية، أبرزها الاعتدال في الري والتسميد، وتجنب تعطيش أو إغراق الأشجار بالمياه، فضلًا عن الامتناع عن رش المبيدات الحشرية خلال فترة التزهير حفاظًا على الحشرات المسؤولة عن عمليات التلقيح، مشددا على أهمية عدم التسرع في حصاد الثمار قبل اكتمال نضجها لضمان تحقيق أفضل جودة وإنتاجية للمحصول.

