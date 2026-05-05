افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، يرافقه أحمد كجوك، وزير المالية، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة الهادفة لتيسير الإجراءات على نحو يعزز بيئة الاستثمار، بحضور عدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب وشركات التكنولوجيا المالية.

وأكد رئيس الوزراء، عقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المركز، أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجذبًا تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

مراكز ضريبية متميزة على مستوى الجمهورية

أوضح "مدبولي" أن الدولة تستهدف إنشاء عدد من المراكز الضريبية المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وسهولة للممولين، بما يعزز بناء نظام ضريبي عادل ومبسط ومحفز لمناخ الاستثمار، تحقيقًا للنمو والاستقرار الاقتصادي.

وزير المالية: خدمات رقمية ورفع رضا الممولين

قال وزير المالية، من جانبه، إن الحكومة حريصة على تقديم خدمات متميزة بالمراكز الضريبية الجديدة لرفع مستوى الرضا لدى الممولين، مؤكدًا تعزيز التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية وإطلاق الخدمات الإلكترونية لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وأضاف "الوزير" أن الوزارة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية واكتساب ثقة مجتمع الأعمال بمزيد من التيسيرات الضريبية، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: "كل إجراء مبسط هيتعمل النهاردة سيترجم لمزيد من الثقة والشراكة بكرة.. سهلوا وبسطوا.. قد ما تقدروا".

قياس دوري للأداء واستقبال أفكار التطوير

أكد وزير المالية الاهتمام بقياس ردود أفعال المجتمع الضريبي بشكل دوري لضمان التطوير المستمر للخدمات، مشيرًا إلى الاستعداد الدائم لتلقي أفكار التطوير والابتكار بما يسهم في تقديم خدمات إضافية متميزة للممولين.

مصلحة الضرائب: مراكز جديدة وثقافة خدمة العملاء

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف هو تقديم خدمات متميزة جدًا للشركاء الدائمين والملتزمين من الممولين، لافتة إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين في العلمين الجديدة والشيخ زايد، بما يدعم التحول نحو ثقافة خدمة العملاء.

"إي تاكس": دعم فني وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس"، وجود فرق عمل ذات كفاءة عالية لتقديم الدعم الفني والتقني والتعامل المرن مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى التوسع في تقديم خدمات أكثر تطورًا لجذب ممولين جدد وتوسيع القاعدة الضريبية طواعية.

وأوضح أنه سيتم إطلاق تطبيق "موبايل أبلكيشن" لتقديم الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب "كول سنتر" لتقييم مستوى الأداء.

خدمات المركز الجديد بالقاهرة الجديدة

وفيما يتعلق بمركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، أوضح أن المركز يقدم خدمات متنوعة تعتمد على السرعة والكفاءة وراحة الممولين دون انتظار، وتشمل:

- التسجيل الطوعي للممولين

- تعديل البيانات

- تجديد وإصدار بدل فاقد وتالف للبطاقة الضريبية

- إصدار الشهادات والتسجيل المبسط

- خدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني (التسجيل، تفعيل البورتال، إعادة إرسال الدعوات، تكويد السلع والخدمات، تسجيل نقاط البيع، طلب الزيارات)

دعم فني شامل للمنظومات الضريبية

يقدم المركز أيضًا خدمات دعم فني متكاملة لكافة المنظومات الضريبية الرقمية، إضافة إلى خدمات الدعم الفني بمنظومة الضرائب العقارية، بما يشمل التسجيل والإقرارات والمدفوعات، فضلًا عن خدمات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية من تسجيل وتقديم ومدفوعات وغيرها.

