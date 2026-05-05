أعلن الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فى مختلف المجالات التدريبية والإعلامية والصحية، وتدشين أول دبلومة مهنية متخصصة في الإعلام الصحي، في إطار دعم بناء كوادر مؤهلة قادرة على تقديم محتوى صحي مهني وموثوق يواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتعزيز الوعي الصحي وبناء كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، وفي خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التكامل بين القطاعين الصحي والإعلامي، وفي إطار التوجه الجديد لأكاديمية ماسبيرو.

وقع البروتوكول الدكتور حازم أبو السعود، رئيس أكاديمية ماسبيرو، ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أحمد هيبة، مدير مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، ممثلا عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وشهد مراسم التوقيع الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، الدكتور عبدالرحيم فرعون، مدير الدبلومة، والأستاذ هبة الشريف، مدير إدارة التدريب بالهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ وائل سليمان، منسق الدبلومة، وسط أجواء تعكس أهمية هذا التعاون المشترك.

وأفاد "عبد الغفار" أن إطلاق دبلومة مهنية للإعلام الصحي لأول مرة داخل القطاع الصحي والإعلامي بمصر يؤكد على اهتمام الهيئة برفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع، ويُمثل خطوة استراتيجية نحو بناء إعلام صحي واعٍ ومسؤول، يُسهم في حماية المجتمع، ودعم المنظومة الصحية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية.

وانطلاقًا من الدور الوطني والتعليمي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفي إطار دعم الدولة المصرية لرفع كفاءة الإعلام المتخصص، تبرز الحاجة المُلحّة إلى إعداد كوادر إعلامية مؤهلة علميًا ومهنيًا، قادرة على التعامل مع القضايا الصحية بمسؤولية، ومواجهة الشائعات، ودعم جهود التوعية الصحية، والتواصل الفعال مع الجمهور في أوقات الاستقرار والأزمات.

وشدد رئيس الهيئة على أن مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة يعتبر أحد الروافد البحثية والتدريبية الهامة للهيئة، ويقوم بتنفيذ الدبلومات المهنية في كافة التخصصات الطبية التي تهدف لمواكبة المستجدات على الصعيد الطبي العالمي، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وما صاحبه من انفجار معلوماتي واسع النطاق، أصبحت سرعة تداول الأخبار والمعلومات – لا سيما في المجال الصحي – تمثل تحديًا كبيرًا أمام المؤسسات الرسمية وصانع القرار، كان لابد من تتظيم برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى إعداد كوادر إعلامية متخصصة في الإعلام الصحي، تمتلك المعرفة العلمية والمهارات المهنية، وقادرة على تقديم محتوى صحي موثوق يخدم المجتمع ويدعم المنظومة الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم أبو السعود، رئيس أكاديمية ماسبيرو (معهد الإذاعة والتلفزيون)، على أن اطلاق مشروع الدبلومة المهنية للإعلام الصحي يعد نقله كبيرة في عالم التدريب المتخصص فهي لا تعد مجرد برنامج تدريبي عابر، بل هو استجابة واعية لمتطلبات العصر، وتجسيد حي للتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية؛ ممثلة في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة الوطنية للإعلام بعراقة ذراعها التدريبي أكاديمية ماسبيرو "معهد الإذاعة والتلفزيون".