شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، وأول تعليق للأزهر على السماح للمرأة بفسخ عقد الزواج في 6 أشهر بقانون الأسرة الجديد، وقطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات، وطرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين".

تضامن مصر مع الإمارات.. تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

أول تعليق للأزهر على السماح للمرأة بفسخ عقد الزواج في 6 أشهر بقانون الأسرة الجديد

قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف على الفتوى بالأزهر، إن التوسع في الأسباب التي من أجلها يُفسخ الزواج يُخشى أن يُستغل لهدم الأسر.

إصلاح طارئ.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الزيتون – حدائق القبة – الأميرية – الزاوية الحمراء)، وشوارع (الأهرام – عثمان بن عفان – إسماعيل رمزي - إبراهيم اللقاني - السباق - ميدان روكسي) ومتفرعاتها بمصر الجديدة، وضعف المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1، 2 – عمارات التعاونيات ومساكن الجبل الأحمر – منشية البكري).

وزير السياحة: نمو 21% في 2025 واستمرار الارتفاع في 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة إجراءات دعم قطاع السياحة وتحفيزه في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة.

وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، من بينها مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من صفحات وروابط إلكترونية تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بدعوى تسهيل صرف منح مالية.

أضحية العيد.. طب بيطري القاهرة تعلن توافر أغنام برقي حر بـ300 جنيه للكيلو

أعلن مركز بحوث رعاية الحيوان والدواجن كلية الطب البيطري جامعة القاهرة بقيادة الدكتور هاني سمير قائم بأعمال مدير المركز عن توافر أغنام برقي حر من أجود السلالات استعدادًا لاستقبال موسم الأضاحي، لافتًا إلى أنه متاح الحجز والزيارة داخل مقر المركز.

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية.

