التقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وداليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي.

ويأتي اللقاء، بحسب بيان وزارة التضامن، الثلاثاء، في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تحرص الوزيرة على عقدها مع النواب، للاطلاع على طلباتهم والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة.

وزيرة التضامن تلتقي نواب البرلمان والشيوخ.. ماذا دار؟

تناول اللقاء استعراض أبرز الطلبات المقدمة من النواب، والتي شملت ملفات بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم عدد من الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، فضلًا عن مناقشة جهود الوزارة وبرامجها ومشروعاتها المختلفة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، حرصها على استمرار هذه اللقاءات، ودراسة كافة الطلبات في إطار من الشفافية، بما يحقق مصلحة المواطن، مشددة على أن جميع الجهود تستهدف توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

ومن جانبهم، وجه النواب الشكر للوزيرة على اهتمامها بلقائهم والاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على سرعة بحث تلك الطلبات والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات.