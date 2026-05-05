التنمية المحلية: اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتين بالإسماعيلية وجنوب سيناء

كتب : محمد نصار

11:44 ص 05/05/2026

منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي العام لمدينتي أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تمهيدًا لاعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

وأشارت د. منال عوض، إلى أن تلك الخطوة المهمة لتنظيم التوسع العمراني وتحقيق التنمية، ضمن خطة الدولة الشاملة للقضاء على العشوائيات، ووضع خارطة طريق واضحة للبناء القانوني والاستثمار العقاري.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الانتهاء من هذه المخططات يمثل عقدًا جديدًا بين الدولة والمواطنين من أبناء المحافظات، حيث يمنحهم القدرة على استخراج تراخيص البناء بشكل قانوني، ويمنع تمامًا أي محاولات للبناء العشوائي التي ترهق ميزانية الدولة في تقديم الخدمات لاحقًا.

جدير بالذكر أن المخطط التفصيلي الجديد للمدينتين يهدف إلى تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال تحديد استخدامات الأراضي، والفصل الدقيق بين المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والخدمية، وشبكة الطرق والمرافق، ورسم مسارات الشوارع الرئيسية والفرعية وخطوط التنظيم، بما يضمن سيولة مرورية وتسهيل مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية عبر وضع ضوابط محددة للارتفاعات ونسب البناء، بما يتناسب مع الهوية البصرية والطبيعة الجغرافية لكل مدينة.

