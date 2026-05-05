تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

النجار: تطبيق قانون السمسرة العقارية بدءا من يوليو المقبل

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون السمسرة العقارية سيُطبق بدءا من 25 يوليو المقبل، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

خبير عسكري: إيران تستخدم التصعيد في "هرمز" كورقة ضغط خطيرة

قال اللواء حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن إيران تمارس سياسة تصعيد خطيرة في المنطقة، من خلال استخدام أوراق ضغط مثل مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة.

اللجنة العليا للحج: استلام معسكرات منى وعرفة مبكرًا لأول مرة

قال المهندس ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، إن موسم الحج هذا العام يشهد تطورًا غير مسبوق في التنظيم، حيث نجحت البعثة المصرية لأول مرة في إنهاء جميع التأشيرات النهائية قبل المواعيد المحددة.

أبعدوا أيديكم عنها.. محمد علي خير: أموال التأمينات والمعاشات ملك خاص لأصحابها

حذر الإعلامي محمد علي خير، من محاولات التعدي على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدا أن هذه الأموال خاصة وليست لأي سلطة علاقة بها.

سمير راغب: استهداف الإمارات مرتبط بتصديرها 60% من نفطها من الفجيرة خارج هرمز

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن استهداف إيران للإمارات له أهداف مرتبطة بتصدير الإمارات 60% من إنتاجها من الفجيرة خارج مضيق هرمز.