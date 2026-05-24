أكدت الدكتورة إيناس طنطاوي، مفتش أول بالإدارة العامة على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن اللحوم المستوردة المطروحة بالأسواق المصرية تخضع لمنظومة رقابية دقيقة ومزدوجة تبدأ من بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المستلم النهائي.

وأضافت طنطاوي خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن الرقابة تبدأ عبر الإدارة العامة للحجر البيطري والفحوص بمراجعة الشهادات الصحية للدول المصدرة ومتابعة الموقف الوبائي بها، إلى جانب سحب عينات من المنتجات لفحصها معمليًا.

وأشارت مفتش أول الخدمات البيطرية إلى أن الهيئة تواصل متابعة اللحوم بعد دخولها السوق المحلية عبر التفتيش على مصادرها وصلاحيتها وطرق حفظها وتداولها، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

وتابعت أن "لجانا بيطرية مصرية يتم إرسالها للدول المصدرة لتشرف على عمليات الذبح بنفسها وتتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والشرعية المصرية قبل الاستيراد"، موضحة أن هذه الإجراءات تضمن سلامة المنتج منذ المصدر.

وشددت الدكتورة إيناس طنطاوي على أن العجول الحية المستوردة بغرض الذبح الفوري تذبح داخل مجازر بالمنافذ الحدودية تحت إشراف بيطري وصحي كامل، مع ختم اللحوم بأختام مميزة تضمن تتبع مصدرها قبل نقلها في وسائل مبردة.

وأكدت مفتش أول الخدمات البيطرية على أن جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل اللحوم مطابقة للاشتراطات الصحية، ويتم التنسيق مع كافة الجهات الرقابية لضمان وصول منتج آمن وصحي للمستهلك المصري خالٍ من أي أمراض أو ملوثات.