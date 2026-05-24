شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: تفاصيل تعديل مواعيد عمل قطار العاصمة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل وتوقعات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

6 خطوات ضرورية.. كيف تحفظ لحم الأضحية في الثلاجة؟

أكد الدكتور محمد درويش، الباحث بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، أن لحوم الأضاحي تتطلب عناية خاصة أثناء الحفظ والتخزين، لضمان سلامتها الصحية، والحفاظ على قيمتها الغذائية.

وكشف "درويش"، الآلية التي يتعين حفظ اللحوم بها داخل الثلاجة، لضمان الحفاظ على فوائدها الصحية، وحمايتها من التلف.

14 صورة.. تطوير ورفع كفاءة عدد من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطرق والمرافق والإنارة والمسطحات الخضراء بعدد من المدن الجديدة، شملت: العلمين الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والشروق، والعبور الجديدة، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد.

تعديل مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، تعديل مواعيد عمل قطار العاصمة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إنه سيتم العمل طوال إجازة عيد الأضحى وفقًا لجدول تشغيل يوم الجمعة، كالتالي:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. حرارة ورياح وأمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس ربيعي معتدل في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا فتكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة.

تحذير عاجل من الصحة بشأن إيبولا: تجنبوا السفر غير الضروري لهذه الدول

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصر لا تزال حتى الآن خالية تمامًا من مرض الإيبولا، وأن المخاطر على المواطنين منخفضة.

وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الصحية الدولية بسبب تسجيل حالات إصابة بمرض الإيبولا في بعض الدول، دعت الوزارة المواطنين إلى تأجيل السفر إلى الدول والمناطق المتأثرة بالمرض -غير للضرورة القصوى- حفاظًا على سلامتهم، وفي حال الاضطرار للسفر، يُطلب الالتزام التام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في تلك الدول، وتجنب الاحتكاك المباشر بالحالات المشتبه بها أو التعامل مع سوائل الجسم.

خصومات عداد الكهرباء مسبق الدفع.. الكهرباء تكشف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سبب خصومات عداد الكهرباء أول كل شهر، التي أثارت تساؤلات المواطنين.

وأوضح المصدر، أن هناك رسومًا ثابتة يتم خصمها تلقائيًا من رصيد العدادات مسبقة الدفع، مع بداية كل شهر، وهي رسوم مقررة طبقًا للوائح المنظمة لاستخدام العدادات.

23 صورة.. إزالة 7 أدوار مخالفة في المقطم قبل عيد الأضحى

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحي المقطم، لإزالة عدد من المخالفات البنائية، في محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف.

وأزالت الأجهزة التنفيذية 4 أدوار مخالفة بالعقار رقم 8140 بشارع 9 بالهضبة العليا، حيث إنه صادر له ترخيص أرضي و4 أدوار، كما تم إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 9443 بشارع 44 بالحي الثامن بالهضبة الوسطى، والصادر له ترخيص بدروم وأرضي و4 أدوار، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة.

