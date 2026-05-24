أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تهدف لحفظ الردع المتبادل وتأمين المنطقة من صدام عسكري.

وأوضح عاشور خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن واشنطن تتعهد بعدم مهاجمة إيران وأذرعها الإقليمية مقابل تعهد إيراني مماثل.

وأشار إلى أن المسودة تمنح إيران فرصة لتجنب مواجهة عسكرية واسعة كان يمكن لأمريكا استخدام قوة غير مسبوقة فيها.

ولفت إلى أن "المسودة مصممة عشان كل طرف يظهر بمظهر المنتصر قدام رأيه العام، أمريكا بتقدمها كإنجاز في تقييد اليورانيوم وإيران بتعتبر بقاء النظام نجاحاً".

وأكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الاتفاق يحفظ صيغة الردع المتبادل بين جميع الأطراف، ويمنع التصعيد في مياه الخليج ومضيق هرمز.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة على أن ترامب يقدم الاتفاق كإنجاز سياسي، بينما تروّج طهران له كتفادٍ للضربات العسكرية المباشرة.