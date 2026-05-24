تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مستودع بوتاجاز عين الصيرة لمتابعة انتظام صرف أسطوانات البوتاجاز وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على الخدمة، خاصة مع زيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

اطمأن محافظ القاهرة، خلال الجولة، على توافر البوتاجاز، وحصول المواطنين عليه بالسعر الرسمي المحدد، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع.

وشدد محافظ القاهرة، على توافر السلع الأساسية والضرورية، بما في ذلك البوتاجاز، بأسعار مناسبة في مختلف المنافذ والمستودعات داخل المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك مراقبة وتفتيشًا مستمرين على المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توفر السلع الأساسية، ومنع أي محاولة احتكار أو بيع بأسعار أعلى من المقررة رسميًا.

كما شدد محافظ القاهرة، على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار، منعًا لتكدس المواطنين أمام المحطات.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد، مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار مديرية التموين بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات.

مستودعات البوتاجاز بالقاهرة

يبلغ عدد المستودعات 66 مستودعًا على مستوى المحافظة بمتوسط استهلاك 50 ألف أسطوانة يوميًا، بإجمالي مليون ونصف أسطوانة شهريًا.

ويغطي مستودع عين الصيرة أغلب قطاع جنوب القاهرة، ويوفر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وسيارات شباب الخريجين بطاقة 4500 أسطوانة يوميًا، مع وجود احتياطي دائم يبلغ 6000 أسطوانة قابلة للزيادة الفورية عند الحاجة.