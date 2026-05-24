أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة مع كبرى الشركات الفرنسية في مجالات صناعية جديدة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وأسعار تنافسية، وفتح منافذ تصديرية جديدة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعماد السنباطي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، وبمشاركة ممثلي لجنة الصناعة في الغرفة الفرنسية برئاسة المهندس أحمد العصار.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقدرات التصنيعية لدى الجانبين، والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة، وتبادل الخبرات، والتأكيد على رؤية الهيئة العربية للتصنيع التي تنتهجها لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن التحديث والتطور التكنولوجي المستمر لآليات التصنيع تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

كما تناولت المباحثات بحث عقد شراكات بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، وما تتمتع به الصناعة الفرنسية من خبرات في مجالات متعددة، منها الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومجالات التصنيع المختلفة.

ورحب رئيس الهيئة بزيارة كبرى الشركات والمستثمرين الفرنسيين لمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، للتعرف على الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالهيئة، ودراسة سبل تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح عماد السنباطي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، أن السوق المصري جاذب للاستثمارات الفرنسية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية، لافتًا إلى حرص كبرى الشركات الفرنسية وتطلعها للتعاون وعقد شراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، بوصفها الظهير الصناعي للدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد وجود رغبة حقيقية للتوسع في مجالات التعاون وبناء شراكات في عدة مجالات تكنولوجية خلال الفترة القادمة.

بدوره، أشاد المهندس أحمد العصار، رئيس لجنة الصناعة في الغرفة التجارية الفرنسية، بالدور التاريخي للهيئة العربية للتصنيع في الصناعة العربية والإفريقية، وبمدى تطور الإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة بالهيئة، معربًا عن تطلعه لمشاركة الغرفة التجارية الفرنسية للهيئة العربية للتصنيع في العديد من مجالات الصناعة والمشروعات التنموية.