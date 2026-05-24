كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سبب خصومات عداد الكهرباء أول كل شهر، التي أثارت تساؤلات المواطنين.

وأوضح المصدر، أن هناك رسومًا ثابتة يتم خصمها تلقائيًا من رصيد العدادات مسبقة الدفع، مع بداية كل شهر، وهي رسوم مقررة طبقًا للوائح المنظمة لاستخدام العدادات.



سبب خصومات عداد الكهرباء أول كل شهر

أكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن أبرز الخصومات التي تظهر على عداد الكهرباء في أول كل شهر تشمل مقابل خدمة العملاء، ورسوم الصيانة، بالإضافة إلى أقساط أو مديونيات سابقة حال وجودها على العداد.

وأضاف أن قيمة الرسوم تختلف حسب نوع العداد وسعة التعاقد، لكنها تخصم بشكل آلي بمجرد دخول الشهر الجديد أو عند أول عملية شحن، وهو ما يفسر تراجع الرصيد لدى بعض المشتركين.

وأشار إلى أن العدادات مسبقة الدفع تعمل بنظام المحاسبة الإلكترونية، حيث يتم تسجيل جميع الخصومات والاستهلاك بصورة تلقائية دون تدخل بشري، مؤكدًا أن ظهور كلمة “مديونية” لا يعني وجود خطأ دائم، وإنما قد يكون نتيجة تسويات محاسبية أو رسوم شهرية مستحقة.

ونصح المصدر المواطنين بمتابعة شاشة العداد باستمرار لمعرفة تفاصيل الرصيد والخصومات، وعدم ترك العداد دون شحن لفترات طويلة، خاصة في بداية الشهر، لتجنب فصل التيار عند نفاد الرصيد.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء تتيح للمشتركين معرفة أسباب الخصومات من خلال فروع خدمة العملاء أو عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشحن والاستعلام.