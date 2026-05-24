تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، تضمن نتائج متابعة جهود تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل "حياة كريمة"، الذي تتولاه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل، ويستهدف 120 قرية من القرى المستفيدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

مشروع "حياة كريمة" يعزز التنمية الاقتصادية المحلية

صرحت الوزيرة، بأن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مقومات البنية الأساسية، التي تم إنشاؤها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المتوافقة مناخيًا وبيئيًا، والمستندة إلى الميزات النسبية التي تملكها القرى المستهدفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المشروع، الذي انطلق تنفيذه مؤخرًا ويستمر حتى عام 2028، يستهدف دعم صغار الحائزين والشباب والنساء الريفيات لتأسيس وتشغيل مشروعات إنتاجية مرتكزة على سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تحسين الممارسات الزراعية والتكيف مع تغير المناخ.

كما يهدف إلى تعزيز دور الإدارة المحلية في قيادة وتوجيه أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع توجهات وأولويات الدولة المصرية في هذا الإطار.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل "حياة كريمة" يتضمن دعم الآليات المؤسسية لقيادة وتوجيه التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات المحلية القروية والوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، بما يتماشى مع اهتمام الوزارة بتطوير الهياكل المؤسسية وتعزيز دور الإدارة المحلية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل المستدامة.

ويأتي ذلك من خلال تشكيل فرق متخصصة للتنمية الاقتصادية على مستوى كل وحدة محلية قروية، وإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز. ووجهت الدكتورة منال عوض مسؤولي الوحدات المركزية لمبادرة "حياة كريمة" نحو استمرار التنسيق والمتابعة وتقديم الدعم الكامل للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، وصولًا إلى تأسيس هذه الآليات وإعداد هذه الخطط، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من تدخلات المشروع.

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد وجهت الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة بالتنسيق مع شركاء المشروع لتنفيذ ورش عمل متعمقة في كل مركز من المراكز المستهدفة، وإجراء زيارات متابعة ميدانية ولقاءات مع المحافظين لعرض نتائج الدراسات التشخيصية للوضع الراهن التي تم تنفيذها على مستوى كل قرية، ومناقشة خطة العمل التفصيلية، ودعم انطلاق الأنشطة التنفيذية وتسريعها، بما يضمن استفادة مواطني القرى المستهدفة من تدخلات المشروع بشكل سريع.

وصرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، في التقرير الذي عرضه على وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأنه تم إجراء زيارات ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، تضمنت لقاءات مع السادة المحافظين وعقد 6 ورش عمل محلية خلال الفترة من 10 إلى 19 مايو 2026.

جاء ذلك بمشاركة مسؤولي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومسؤولي المديريات ورؤساء المراكز والوحدات القروية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع.

نتائج مشروع حياة كريمة بالمحافظات

فيما يتعلق بالنتائج المحققة حتى الآن، أشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" إلى أن المشروع لا يزال في بدايات مرحلة التنفيذ، ومع ذلك فقد أظهر نتائج مبشرة في عدد من المحاور المرتبطة بمستهدفاته المخططة. فعلى سبيل المثال، نجح المشروع في تأسيس 20 شركة ناشئة من ضمن 120 شركة مستهدفة حتى نهاية المشروع، من خلال شباب القرى الذين تم تدريبهم وتأهيلهم ودعمهم تمويليًا وفنيًا، حيث تتخصص هذه الشركات في الاستفادة من سلاسل القيمة في المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف ومنتجات مطلوبة في السوق.

كما تم دعم وتشغيل 56 مشروعًا متناهي الصغر للنساء الريفيات بعد الحصول على التدريب المتخصص اللازم، وذلك من إجمالي 4000 مشروع مستهدف تدشينه، فضلًا عن إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص المستند إلى منهجية SIYB لتدريب الشباب على مهارات إدارة المشروعات والمهارات المهنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل، وتقديم التوجيه الوظيفي وربط الشباب بفرص العمل المتاحة، وهو ما يستهدف 3000 شاب وشابة بالقرى المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروع.