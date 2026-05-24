تنظم أكاديمية الفنون برئاسة نبيلة حسن، اليوم الأحد، احتفالية كبرى بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب إتاحة مشاركة واسعة لذوي الهمم.

وتأتي الاحتفالية بهدف تعزيز الوعي بالمناسبات الدينية وترسيخ القيم الروحانية لدى الأطفال والشباب، من خلال تقديم تجربة تعليمية وتفاعلية تحاكي أجواء ومناسك الحج بصورة مبسطة ومبتكرة.

مجسمات تحاكي مناسك الحج بطريقة تفاعلية

تقدم الأكاديمية خلال الفعالية تجربة استثنائية أعدها فريق عمل متحف الفنون الشعبية، إذ تم تصميم نماذج محاكاة دقيقة لعدد من أبرز مناسك الحج، بما يتيح للزوار التعرف على خطوات أداء المناسك بشكل عملي وتفاعلي.

وشملت التجهيزات إنشاء مجسمات لجبل عرفات، والهدي، والكعبة المشرفة، إلى جانب موقع رمي الجمرات، وذلك بهدف تمكين الأطفال وطلاب المدارس الثقافية وذوي الهمم من معايشة رحلة الحج بصورة واقعية تسهم في ترسيخ المعاني الدينية والروحانية في أذهانهم.

مشاركة واسعة للأطفال وذوي الهمم

أكدت "الأكاديمية" أن الاحتفالية تستهدف جميع الفئات العمرية، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم، عبر توفير أنشطة تفاعلية مناسبة تساعدهم على الاندماج والمشاركة في أجواء الاحتفال الديني والثقافي.

ومن المقرر أن تُقام الفعالية في تمام الساعة 12 ظهرًا بساحة المعهد العالي للفنون الشعبية، تحت رعاية رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم وطلاب المدارس الثقافية.

