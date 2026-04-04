كشفت مصادر طبية أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تم حجزه داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، إثر تعرضه لمشكلات حادة في الرئة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الحالة وُصفت بالحرجة، مشيراً إلى أن الفنان فقد الوعي ويخضع حالياً للرعاية الطبية المكثفة، تحت إشراف فريق متخصص من الأطباء، مع متابعة دقيقة لمؤشراته الحيوية.

وأضافت أن الطاقم الطبي يواصل تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة، وسط متابعة مستمرة لتطورات حالته الصحية خلال الفترة المقبلة.