قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تضطلع بدور دبلوماسي مهم ومُقدر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنها تواصل الإسهام بفاعلية في جهود الوساطة بمختلف الأزمات، سواء في محيطها الإقليمي أو على المستوى الدولي، وهو ما يعكس ثقلها السياسي وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحركات المصرية تهدف إلى تقليل حدة التوترات ومنع تفاقم الأزمات، من خلال تبني نهج يعتمد على الحوار والتفاوض بدلًا من التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تسعى بشكل مستمر إلى تحقيق التوازن في علاقاتها الدولية بما يمكنها من لعب دور الوسيط المقبول لدى مختلف الأطراف.

وأوضح أن هذا الدور الدبلوماسي يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويؤكد التزامها بدعم الأمن والاستقرار، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب حلولًا سياسية فعالة بدلًا من المواجهات العسكرية.