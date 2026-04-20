إعلان

تكليفات عاجلة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مركز الحبوب والزيوت العالمي في مصر - تفاصيل

كتب : أحمد العش

09:09 م 20/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر.

مدبولي: تعاون دولي لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هناك مُناقشات تدور حاليًا مع عددٍ من الدول، لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر، مُضيفًا أنه تم بالفعل مناقشة هذا الأمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات هذه الدول، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع إنشاء المركز العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، أحد مجالات التعاون المطروحة بين مصر وعدد من الدول، وتم التوافق مع المسئولين بها على إعداد الدراسات الفنية من الجانبين والتفاوض على أسلوب التخزين.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذا وضع خطة زمنية واضحة، وأن تكون هناك وزارة أو جهة مسؤولة عن هذا الملف.

الإسراع في الدراسات الفنية لمشروع مركز الحبوب والزيوت

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، التي تتضمن حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة منه، وكذا ما يمكن المُشاركة به من جانب الدولة المصرية في الإنشاء، والمُحفزات الخاصة بذلك.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، واللواء خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد وزير التموين.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود

رئيس الوزراء: الأسواق مستقرة ولا يوجد نقص في السلع

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي محمد الحمصاني مجلس الوزراء وزير التموين مركز الحبوب والزيوت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا
ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا
هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
3 أبراج لا تخدعها الكلمات.. حدس قوي يقرأ ما وراء الوجوه
"ضيفا علي".. ممدوح عباس يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع ياسين منصور
الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)