كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الدكتورة مي محمد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للبحوث، أن الرجال يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في سن مبكرة مقارنة بالنساء، وذلك وفقًا لنتائج دراسات حديثة تناولت الفروق الزمنية بين الجنسين.

وخلال ظهورها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أوضحت أن الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA) كشفت أن الرجال يصلون إلى نسبة إصابة تراكمية تبلغ 5% قبل النساء بنحو 7 سنوات.

وأضافت أن متوسط ظهور المخاطر لدى الرجال يبدأ عند سن 50.5 عامًا، بينما يتأخر لدى النساء ليصل إلى 57.5 عامًا، مشيرة إلى أن الفجوة تصبح أكبر في مرض الشريان التاجي تحديدًا، حيث تسبق إصابة الرجال النساء بنحو 10 سنوات.