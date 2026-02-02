إعلان

استشاري التغذية بالقومي للبحوث: الرجال أكثر عرضة لأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات

كتب : مصراوي

10:43 م 02/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكدت الدكتورة مي محمد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للبحوث، أن الرجال يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في سن مبكرة مقارنة بالنساء، وذلك وفقًا لنتائج دراسات حديثة تناولت الفروق الزمنية بين الجنسين.

وخلال ظهورها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أوضحت أن الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA) كشفت أن الرجال يصلون إلى نسبة إصابة تراكمية تبلغ 5% قبل النساء بنحو 7 سنوات.

وأضافت أن متوسط ظهور المخاطر لدى الرجال يبدأ عند سن 50.5 عامًا، بينما يتأخر لدى النساء ليصل إلى 57.5 عامًا، مشيرة إلى أن الفجوة تصبح أكبر في مرض الشريان التاجي تحديدًا، حيث تسبق إصابة الرجال النساء بنحو 10 سنوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمراض القلب مي محمد الأوعية الدموية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
حوادث وقضايا

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027