إعلان

خبير سياحي: إسبانيا تتصدر أسواق السياحة الثقافية الوافدة لمصر

كتب- حسن مرسي:

07:57 م 02/02/2026

إسبانيا تتصدر أسواق السياحة الثقافية الوافدة لمصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الخبير السياحي محمد عثمان أن السوق الإسبانية أصبحت تتصدر قائمة الأسواق المصدرة لأعداد السائحين الوافدين إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال الموسم الحالي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إلى أن رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا تشهد ارتفاعًا مطردًا للموسم الخامس على التوالي، مما يعكس استقرارًا وثقة متنامية في الوجهة المصرية.

وأضاف عثمان أن الشغف الإسباني بالسياحة الثقافية والآثار كان أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة الكبيرة في التدفقات السياحية.

وأكد أن هذه المؤشرات القوية تضع السائح الإسباني في موقع "الحصان الأسود" لهذا الموسم، لا سيما في شق السياحة الفاخرة التي تتميز بمعدلات إنفاق مرتفعة في المنطقتين الأثريتين الرائدتين.

وتابع الخبير السياحي مشيرًا إلى أن حركة الطيران بين البلدين تعكس هذا النمو، حيث تشهد مصر حاليًا تشغيل ما يزيد عن 30 رحلة أسبوعيًا قادمة من إسبانيا، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.

وأرجع هذه الديناميكية الإيجابية إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وانعكاسها الفعال على التعاون السياحي.

ولفت عثمان إلى أن المشاركات المميزة في المعارض السياحية الدولية أسهمت في تعزيز الصورة، وعلى رأسها معرض "فيتور" في مدريد، حيث نال الجناح المصري مؤخرًا جائزة أفضل تصميم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسبانيا السياحة المصرية السياحة الثقافية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح بوستر مسلسل "الفهلوي" للنجم أحمد عز رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

طرح بوستر مسلسل "الفهلوي" للنجم أحمد عز رمضان 2026
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
رياضة عربية وعالمية

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027