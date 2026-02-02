خبير سياحي: إسبانيا تتصدر أسواق السياحة الثقافية الوافدة لمصر

أكد الخبير السياحي محمد عثمان أن السوق الإسبانية أصبحت تتصدر قائمة الأسواق المصدرة لأعداد السائحين الوافدين إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال الموسم الحالي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إلى أن رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا تشهد ارتفاعًا مطردًا للموسم الخامس على التوالي، مما يعكس استقرارًا وثقة متنامية في الوجهة المصرية.

وأضاف عثمان أن الشغف الإسباني بالسياحة الثقافية والآثار كان أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة الكبيرة في التدفقات السياحية.

وأكد أن هذه المؤشرات القوية تضع السائح الإسباني في موقع "الحصان الأسود" لهذا الموسم، لا سيما في شق السياحة الفاخرة التي تتميز بمعدلات إنفاق مرتفعة في المنطقتين الأثريتين الرائدتين.

وتابع الخبير السياحي مشيرًا إلى أن حركة الطيران بين البلدين تعكس هذا النمو، حيث تشهد مصر حاليًا تشغيل ما يزيد عن 30 رحلة أسبوعيًا قادمة من إسبانيا، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.

وأرجع هذه الديناميكية الإيجابية إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وانعكاسها الفعال على التعاون السياحي.

ولفت عثمان إلى أن المشاركات المميزة في المعارض السياحية الدولية أسهمت في تعزيز الصورة، وعلى رأسها معرض "فيتور" في مدريد، حيث نال الجناح المصري مؤخرًا جائزة أفضل تصميم.