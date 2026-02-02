إعلان

ورش وأنشطة ترفيهية تجذب الأطفال والسيدات بجناح الشباب والرياضة بمعرض الكتاب- صور

كتب : أحمد الجندي

05:02 م 02/02/2026

يشهد جناح وزارة الشباب والرياضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، أجواءً تفاعلية مميزة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والأنشطة الفنية التي جذبت الأطفال والسيدات على مدار اليوم.

والتف حول الورش عدد كبير من الأطفال والأمهات للمشاركة في أنشطة الرسم والأعمال الفنية والفعاليات الترفيهية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والإبداع، ما جعل الجناح واحدًا من أكثر الأجنحة حيوية داخل المعرض، خاصة للعائلات.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الإبداع وتنمية المهارات، وتقديم محتوى ثقافي وترفيهي متكامل لزوار معرض الكتاب من مختلف الأعمار.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

