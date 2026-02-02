وزير الشؤون النيابية يكشف أسباب تعديل قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الطب هو علم تطبيقي وهو وسيلة الدولة لكفالة حق الصحة للمواطنين، وأن المستشفيات الجامعية من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تقديم الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف "فوزي"، أن الحكومة اقترحت تعديلات على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وليس على قانون إنشائها، الذي جعل منها وحدة خاصة بالجامعات.

وتابع أن ذلك يعني أننا أمام تعديل على تنظيم خاص بالمنشآت الخاضعة للجامعات، التي تتولى تقديم خدمة تعليمية أو طبية أو بحثية.

وأوضح أننا أمام تعديلات على قانون قائم، حيث لم تكن العلاقة واضحة من قبل، والآن نحن أمام ثلاثة مسارات جامعية: مستشفيات جامعية حكومية وأخرى خاصة، وغيرها تابعة لفروع جامعات أجنبية، قد يكون لديها كليات طب ومستشفيات جامعية، وبالتالي كان من الضروري تنظيم عملها، وهذا ما جاء به التعديل.

واختتم "فوزي" حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة متوافقة مع اللجنة ومنفتحة على كل التعديلات.

