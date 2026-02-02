إعلان

وزير التعليم العالي: مع نهاية 2026 سيصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 155

كتب : نشأت حمدي

02:09 م 02/02/2026

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستشفيات الجامعية يصل إلى 147 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يصل العدد التابع للجامعات الخاصة إلى 15 مستشفى في نهاية 2026.

وأعلن أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه مع نهاية 2026 ستصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 155 ما بين حكومي وخاص وأهلي، مشيرًا إلى أنه في 2025 استقبلت المستشفيات الجامعية 32 مليون مريض، حيث يتحمل نحو 76% من تقديم الخدمات العلاجية.

وأوضح الوزير أن أهداف المستشفيات الجامعية تقوم على 4 أساسات: تعليم – تدريب – بحث – علاج.

وأكد عاشور أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية هدفه حوكمة الإدارة والتشغيل، مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة والتوسع في منظومة التعليم الطبي ما بين الخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية أيضًا تتمثل في تحقيق جودة التعليم الطبي بصفة خاصة.

وقال الوزير: "حاليًا يتم العمل على ربط المنظومة الصحية بشكل كامل، ليس فقط على مستوى المستشفيات الجامعية، وإنما على مستوى جميع المستشفيات".

أيمن عاشور وزير التعليم العالي المستشفيات الجامعية مجلس الشيوخ

