حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدهور مستوى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب البلاد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي منذ قليل، أن مدينة أسوان سجلت مستوى رؤية أفقية بلغ نحو 500 متر، في ظل تأثرها بالعاصفة الترابية ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والقيادة بحذر على الطرق خاصة في المناطق المفتوحة وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية أثناء الخروج.

وأشار البيان إلى أن أحدث صور الأقمار الصناعية إلى تحرك الغطاء السحابي شرقًا باتجاه شبه جزيرة سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع استمرار المتابعة للتطورات الجوية.