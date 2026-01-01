عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، إجتماعاً اليوم مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية في محافظة الإسكندرية.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، فى مستهل الاجتماع ، بالتهنئة لمحافظ الإسكندرية وأبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 ، متمنية كل التوفيق والخير والنجاح في العام الجديد .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة للمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية على أرض محافظة الاسكندرية فى مختلف القطاعات الخدمية والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين وبصفة خاصة تطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق والنقل والصرف الصحي ومياه الشرب، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة بالإضافة إلى تعزيز مكانة الاسكندرية التاريخية في كافة المجالات والمستويات.

وبحثت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء ، مع الفريق أحمد خالد، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة و الجهود الجارية لتحسين مستوى النظافة ومنظومة جمع المخلفات من جميع الأحياء والتأكيد على استمرار رفع كفاءة عمليات الجمع السكني من مختلف أحياء الإسكندرية سواء على مستوى الشوارع الرئيسية والفرعية والتى تقوم بها إحدى شركات النظافة المتخصصة بما يسهم فى تعزيز عمليات جمع القمامة ويحقق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

وتم الاشارة، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم تسليم المحافظة خلال الشهر الجاري المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة أم زغيو والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية لتلقى المخلفات من مختلف الأحياء لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات ، كما تم التطرق إلى بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة ومن بينها مشروعات تحويل المخلفات للطاقة .

وتطرق الاجتماع إلى متابعة سير العمل فى منظومتي التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة ، من حيث عدد الطلبات المقدمة و المستوفاة للضوابط وعدد نماذج التصالح النهائية التى تم إصدارها وكذا عدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها للمواطنين .

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة المتابعة الدورية لهذه الملفات وتذليل أى معوقات تواجه المواطنين ودفع وتيرة العمل للانتهاء من فحص كافة طلبات التصالح المقدمة ، بالإضافة إلى التصدي بكل حسم لأي تعديات أو مبانى مخالفة فى المهد والتى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية المستمرة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو تنفيذ أى إنشاءات مخالفة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالفات ، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح على مستوى أحياء المحافظة لسرعة إنجاز كافة الملفات بالإضافة إلى خطة للمرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة حلها .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الإسكندرية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة ، الموزعة على قطاعات النقل، تحسين البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية والتنمية الاقتصادية ، وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وجودة تنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.

