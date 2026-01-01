أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أن الطفرة الملموسة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، تؤكد نجاح جهود خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وثمن "الجبلي" في تصريحات له اليوم، ما حققته الصادرات الزراعية العام الماضي بحجم 9 مليون طن وفتح 25 سوقاً خارجياً جديداً، بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز التنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم.

وأشار الجبلي، إلى أهمية إنجازات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع استهداف إضافة 3.5 مليون فدان بنهاية عام 2026، وذلك عبر المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتحقيق خطة التوسع الأفقي مثل مشروعات الدلتا الجديدة والمليون ونصف مليون فدان توشكى والعوينات والوادي الجديد، وغيرها.

وتابع، أيضا نجحت الدولة في توفير مياه الري عبر مشروعات إنشاء محطات معالجة المياه، مشيرا إلى أن تلك الجهود الضخمة كانت الركيزة الأساسية لسد الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن تلك الجهود ساعدت في زيادة حجم الاستثمارات الزراعية، خلال الفترة الماضية.

ودعا الجبلي، إلى تكثيف الجهود والاستمرار في دعم قطاع البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في البحوث الزراعية وتسهيل إجراءات الاستثمار، حتى تتضاعف حجم الاستثمارات الزراعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية التوسع في التصنيع الغذائي ضمن الاستثمارات المستهدفة في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يساعد في تحقيق خطة الدولة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير العملة الأجنبية وزيادة معدل النمو وتحسين مستوى المعيشة.