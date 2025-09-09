اعتماد المحاور الفرعية لمؤتمر أدباء مصر الـ37

كتب- محمد شاكر

اعتمدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، تحت أمانة الشاعر عزت إبراهيم، المحاور الفرعية للجلسات الفكرية والندوات الثقافية ضمن فعاليات الدورة الـ37 للمؤتمر، المقرر انعقادها نهاية العام الحالي، بعد أن حُدد المحور الرئيسي بعنوان: "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل".

وجاءت المحاور الفرعية على النحو التالي:

النص الشعري ومفردات الخصوصية الثقافية: قراءة المنجز الشعري المصري واستجلاء حضوره الفني والاجتماعي والفكري.

الرواية وصراع الهويات في المجتمع المصري: قراءات نقدية لتناول الرواية المصرية لقضايا المجتمع والقيم الوافدة.

تحولات القصة القصيرة المصرية: استكشاف آفاق التجريب في القصة القصيرة منذ بداياتها وحتى الوسائط الحديثة.

المعالجات الدرامية للنص الأدبي: دراسة العلاقة بين النصوص الأدبية والسينما والدراما والمسرح والفنون التشكيلية.

الصناعات الثقافية المصرية والقوى الناعمة: دور المؤسسات الرسمية والمبادرات الفردية في دعم المشهد الثقافي.

حضور الأدب الشعبي في المشهد الراهن: استلهام التراث والفولكلور في الأعمال الأدبية والدرامية وتعزيز الهوية الوطنية.

المشهد الإبداعي في المحافظة المضيفة: رصد الحراك الثقافي والفني في المحافظة التي ستعلن قريبًا كعاصمة للثقافة المصرية لعام كامل.

كما أعلنت الأمانة عن اختيار رئيس جديد للمؤتمر من كبار الشخصيات الثقافية في مصر، وسيُكشف عن اسمه خلال الأيام المقبلة.

