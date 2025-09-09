نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيي الصحة النفسية والصدر بأسيوط

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفيي الصحة النفسية والصدر بمحافظة أسيوط، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، والتعامل الفوري مع التحديات بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير عقد اجتماعًا مع قيادات القطاع الصحي وأمانة الصحة النفسية، بحضور نواب البرلمان، لمناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الصحة النفسية ووضع حلول عملية لها.

واطلع على الهيكل العلاجي للمستشفى الذي يضم عيادات متخصصة في الطب النفسي وصحة المرأة والأطفال والمراهقين والتوحد والإدمان، بالإضافة إلى معامل متقدمة.

ويضم المستشفى 121 سريرًا موزعة على أقسام للسيدات والرجال والإدمان وخفض الضرر، ويعد من الصروح الطبية المتكاملة في صعيد مصر.

كما تفقد غرف الاختبارات والملفات ولاحظ غياب أنظمة مكافحة الحريق، موجها بسرعة تدارك الأمر، إلى جانب تسريع ميكنة المستشفى لرفع كفاءة الخدمة.

وفي مستشفى الصدر، شملت الجولة تفقد العناية المركزة وغرف الأطفال والأشعة، والتحدث مع المرضى، إضافة إلى مراجعة إجراءات مكافحة العدوى والتعقيم.

كما وجه بسرعة صيانة جهاز الأسنان وتشغيله، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا التزام الوزارة برفع كفاءة المستشفيات وتقديم رعاية صحية متميزة لأهالي أسيوط والمحافظات المجاورة.

