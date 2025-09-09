"عربية النواب": محاولة اغتيال قيادات حماس في قطر جريمة حرب

كتب- نشأت علي:

أدان أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، محاولة الاغتيال التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وحلقة جديدة في سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالانتهاكات.

وقال "محسب"، في بيان اليوم: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق عدوانها ونقل ساحة الصراع إلى خارج غزة في تحدٍ سافر للشرعية الدولية والقانون الإنساني.

وشدد على أن استهداف شخصيات فلسطينية فوق أراضي دولة عربية ذات سيادة مثل قطر هو مساس واضح باستقلالها، ويؤكد أن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون، مذكرًا بتاريخ طويل من الاغتيالات السياسية التي نفذها الموساد داخل وخارج فلسطين.

وأضاف أن خطورة الواقعة تتضاعف في ضوء ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول ضوء أخضر أمريكي للعملية، واصفًا ذلك بأنه فضيحة تعكس حجم التواطؤ الغربي مع آلة القتل الإسرائيلية.

وأكد أن هذه الجريمة تقوض فرص التهدئة والسلام، داعيًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى موقف موحد وحازم، مع إحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب، وأن مثل هذه الجرائم لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا إرادة الأمة العربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة.

