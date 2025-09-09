كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام لم يكن يومًا عدوًا للفن أو الحضارة، مشيرًا إلى أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عندما دخلوا مصر في عهد الفتح الإسلامي، وجدوا المعابد المصرية القديمة والتماثيل قائمة، ولم تمتد أيديهم لهدمها أو تخريبها، بل تعاملوا معها بوعي حضاري راقٍ.

وأوضح "فخر"، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن الصحابة، رغم قرب عهدهم بالرسول ﷺ وإدراكهم لخطر عبادة الأوثان، فهموا أن هذه التماثيل لم تكن تُعبد، وإنما هي رموز لحضارة عريقة ذات قيمة تاريخية وثقافية، فحافظوا عليها بوصفها تراثًا إنسانيًا لا يتعارض مع التوحيد.

وأشار إلى أن استمرار بقاء هذه المعابد والآثار حتى اليوم أكبر دليل على موقف الفاتحين المسلمين من احترام الحضارات السابقة، وهو ما يفند المزاعم التي تتهم الإسلام بهدم التراث.

وأضاف أن ما كشفته الحملة الفرنسية من خلال فك رموز حجر رشيد أظهر عظمة الحضارة المصرية القديمة بما تضمنته من نقوش وتماثيل وجدران توثق تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وهو ما أبهر العالم وأثبت أن هذه الآثار تعد سجلًا حضاريًا لا يقدر بثمن.

وشدد أمين الفتوى على أن الإسلام لا يقف ضد الفن أو التراث أو منجزات الحضارات، بل يشجع على الاستفادة من تجارب الأمم السابقة ما دامت لا تتعارض مع العقيدة وأصول الدين.

