"الكتاب العرب" يدين الاعتداءات الإسرائيلية علي دولة قطر

كتب- محمد شاكر:

أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأشد العبارات الاعتداء الجوي الغاشم الذي نفذه سلاح الجو التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفًا اجتماعًا لقيادات فلسطينية كان مخصصًا لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، وبمباركة أمريكية واضحة.

ووصف الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الغارات بأنها جريمة كبرى وانتهاك فج لكل القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء على دولة عربية شقيقة ذات سيادة، وعضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، يعكس الطبيعة العنصرية والهمجية للاحتلال الذي يكرر في ممارساته أبشع صور النازية.

وأشار عبد الهادي إلى أن الاعتداء الجديد، الذي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، يستدعي أكثر من أي وقت مضى توحيد الموقف العربي، مؤكدًا أن استمرار الانقسام والتطبيع المجاني يضعف الموقف الجماعي للأمة.

ودعا إلى تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك العربية لمواجهة هذا التصعيد الخطير، في ظل ما وصفه بالصمت الدولي المخزي وتبعية السياسة الأمريكية الكاملة لإرادة الكيان الصهيوني.

وأكد الأمين العام أن المثقفين والكتاب والمبدعين العرب يرفضون بشكل قاطع هذه الاعتداءات الوحشية التي تستهدف فرض الاستسلام على الشعوب العربية وتكريس سياسة الأمر الواقع، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تنجح في كسر إرادة الأمة.

وثمّن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب موقف جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عبّر بوضوح عن رفض القاهرة القاطع لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الدول العربية الشقيقة.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

ارتفاع الرطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

إقرار بالإخلاء.. مَن لهم حق الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم؟