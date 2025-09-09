أحمد موسى: واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضرب الدوحة

كتبت- داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي أحمد موسى، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "ضربة في قلب دولة عربية شقيقة".

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم ومنحت إسرائيل ما وصفه بـ"الضوء الأخضر" لتنفيذه.

وأضاف أن إسرائيل تعمدت انتظار عودة قيادات حركة حماس من تركيا قبل توجيه الضربة التي استهدفت مقار الحركة في قطر.

وأكد الإعلامي، أن ما حدث يمثل "عدوانًا صهيونيًا سافرًا" على دولة عربية، منتقدًا صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد.

كما أشاد بموقف مصر، مشيرًا إلى قوة وحسم البيانين الصادرين عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، واللذين اعتبرا الاعتداء الإسرائيلي "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها".

وأكد البيان المصري، أن الهجوم يشكل "سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا" باعتباره اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة قطر، محذرًا من أن هذا التصعيد "يقوض المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

