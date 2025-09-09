حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي جديد وإدانة لاستهداف قيادات حماس في قطر

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إدانة مصر في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية لاستهداف إسرائيل لمقر قادة حماس في قطر، والتوجيه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح، فضلًا عن إصدار حركة تنقلات في عدد من قيادات وزارة التموين ببعض المحافظات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

حركة تنقلات التموين اليوم.. تغيير 14 قيادة في 11 محافظة

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ حركة تنقلات موسعة غير مسبوقة في مواقع مديري ووكلاء المديريات التموينية، شملت 14 وظيفة قيادية في 11 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، أسيوط، الغربية، السويس، بني سويف، الفيوم، المنيا، الإسماعيلية، وكفر الشيخ.

قرار بالإخلاء.. مَن لهم حق الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم؟

حدد قانونُ الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة بديلة "سكني وغير سكني"؛ لتحديد مَن لهم الحق في ذلك من أصحاب الإيجار القديم.

صور .. حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل تكثيف أعمال الرقابة على مختلف السلع بالأسواق، بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، ومفتشي الأغذية، وشرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، بما يضمن حماية الصحة العامة للمواطنين.

