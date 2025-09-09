كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الرئيسية للتدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع -2025" والمتمثلة في تنفيذ تدريب عملي للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها.

بدأت الفعاليات، بكلمة اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدقيقة لكل مراحل التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات بين القوات المشاركة فضلًا عن تعزيز أوجه العمل المشترك للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشتركة بالتدريب.

وتضمنت الفعاليات، تنفيذ قوات المظلات من الدول المشاركة في عمليات القفز المظلي، بالتزامن مع تغلب عناصر المهندسين العسكريين على العبوات الناسفة المرتجلة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، أعقبها قيام مجموعات القتال الرئيسية المدعومة بالقوات الخاصة من مختلف الدول وعناصر الشرطة المدنية المصرية باقتحام البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها، وبعد القضاء على البؤرة الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وتوفير المناخ المناسب لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وعكست المرحلة المستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة وقدرتهم على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة بأحدث الأساليب الاحترافية.

ونقل الفريق أحمد خليفة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة بالتدريب.

كما وجه الشكر للقوات المشاركة في تنفيذ النشاط التدريبي، وأثنى على الآداء الراقي في التنفيذ والتنسيق بين العناصر المشاركة والقدرة على إدارة عمليات مشتركة بكفاءة واقتدار وهو ما يدعو للاطمئنان إذا تطلب الأمر مستقبلًا تنفيذ أي عمل جماعي.

وأشار إلى أن كافة الأنشطة المخططة بالتدريب تهدف إلى دعم ركائز الأمن والاستقرار تأكيدًا على حق كل دولة أن تبقى آمنة سالمة داخل حدودها.

حضر فعاليات المرحلة، قادة من القوات المسلحة المصرية وقادة بالقوات المسلحة للدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

