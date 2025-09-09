صور.. حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل تكثيف أعمال الرقابة على مختلف السلع بالأسواق، بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، ومفتشي الأغذية، وشرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، بما يضمن حماية الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح محيي إسماعيل، القائم بأعمال مدير مديرية تموين القاهرة، أن الحملات الرقابية شملت المخابز البلدية والأسواق، وأسفرت عن تحرير 525 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت بيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، ونقص الوزن، وضبط 127 شيكارة دقيق مخصصة للمخابز تم تهريبها للسوق السوداء بقصد التربح، بالإضافة إلى مخالفات أخرى مثل استخدام موازين غير صالحة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بالسجلات أو استخراج التراخيص.

كما أسفرت الحملات على الأسواق عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، شملت: 270 كجم لحوم، و105 كجم مصنعات لحوم، و61 كجم رنجة وسردين، و2000 كجم سكر، و4428 كجم من الحلوى والزبيب والجلوكوز والنشا.

وأكدت المحافظة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

