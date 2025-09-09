إعلان

أمين الفتوى: صناعة التماثيل أو عرضها جائزة بشروط

06:52 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

دار الأفتاء المصرية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لصناعة التماثيل أو عرضها في المتاحف والميادين، يتوقف على نية الصانع والغرض من العمل، موضحًا وجود ضابطين أساسيين في هذا الباب.

وأوضح "فخر"، خلال برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أن الضابط الأول يتعلق بنية الصانع، فإذا كان الهدف هو مضاهاة خلق الله أو التفاخر بقدرة الإنسان على محاكاة الخلق، فإن ذلك محرم شرعًا.

أما الضابط الثاني فيرتبط بالغرض من التمثال؛ فإذا كان للعبادة أو التقديس فهو أيضًا يدخل في دائرة الحرام.

وأضاف أنه إذا انتفت هذه النيات، وكان الهدف إبراز مهارة فنية، أو تخليد شخصية وطنية، أو الحفاظ على تراث حضاري، فلا مانع شرعي من صناعة التماثيل أو عرضها.

واستشهد في ذلك بموقف الصحابة عند دخولهم مصر حيث لم يهدموا المعابد أو التماثيل الفرعونية، لإدراكهم أنها لم تكن تُعبد.

وأشار إلى أن النقوش والجداريات التي حفظتها الحضارة المصرية القديمة تمثل سجلًا تاريخيًا وثقافيًا يوثق جوانب الحياة المختلفة، وهو ما يؤكد أن الإسلام لا يعادي الفن أو التوثيق الحضاري، بل يرفض فقط ما يتعارض مع العقيدة والعبادة.

دار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر
