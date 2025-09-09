إعلان

مصادر: وزير الصحة يوجه بتقديم العلاج على نفقة الدولة لـ"أبو البنات"

06:46 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    تقديم العلاج على نفقة الدولة لـأبو البنات
    تقديم العلاج على نفقة الدولة لـأبو البنات
    تقديم العلاج على نفقة الدولة لـأبو البنات
كتب- أحمد جمعة:

كشفت مصادر طبية أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه بتوفير العلاج الكامل للمواطن المصري «محمد. س. أ» المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”أبو البنات”، وذلك على نفقة الدولة دون تحميله أي تكاليف مالية، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وكانت زوجة المواطن «محمد» الأب لثلاث بنات في أعمار متفاوتة لا تتجاوز العشر سنوات، قد أطلقت نداء استغاثة عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، مطالبة بالمساعدة العاجلة لعلاج زوجها.

وأشارت المصادر إلى أنه استجابة لهذا النداء، تم نقل المريض ظهر يوم الإثنين، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأوضحت المصادر أن المريض خضع فور وصوله لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة، تمهيدًا لعرض نتائجها على فريق طبي متعدد التخصصات لتحديد خطة العلاج المناسبة وبدء تنفيذها على الفور.

