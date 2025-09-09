حركة تنقلات التموين اليوم.. تغيير 14 قيادة في 11 محافظة

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ حركة تنقلات موسعة غير مسبوقة في مواقع مديري ووكلاء المديريات التموينية، شملت 14 وظيفة قيادية في 11 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، أسيوط، الغربية، السويس، بني سويف، الفيوم، المنيا، الإسماعيلية، وكفر الشيخ.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة شاملة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة داخل الوزارة ومديرياتها التابعة، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمات التموينية إلى المواطنين بجودة أعلى وكفاءة أكبر.

وأوضح أن الحركة تضمنت في بعض المحافظات إعادة تشكيل كامل للمواقع القيادية (مدير المديرية ووكيله معًا)، بينما اقتصرت في محافظات أخرى على تغيير أحدهما فقط، مشيرًا إلى أن هذا النهج الديناميكي يستند إلى التقييم المستمر ومتابعة الأداء وإعادة التوزيع وفق معايير موضوعية تعزز الكفاءة وترفع مستوى العمل المؤسسي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الخطوة تستهدف ضخ دماء جديدة ودعم المديريات بعناصر أكثر خبرة وكفاءة، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي في الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية وضمان توافر السلع الاستراتيجية وانسيابها بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشدد الوزير، على أن خطة التطوير المؤسسي ستُستكمل على مراحل لاحقة، تشمل إعادة هيكلة الديوان العام والهيئات والشركات التابعة، لبناء منظومة حديثة للتموين والتجارة الداخلية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية.

واختتم وزير التموين، بتأكيد أن الغاية الأساسية من الحركة الموسعة هي خدمة المواطن المصري وضمان وصول الدعم والسلع التموينية بجودة أعلى وكفاءة أكبر، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

