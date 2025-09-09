كتب- محمد شاكر:

تتواصل بقصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء فعاليات الملتقى الثاني للمبدع الصغير، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، في إطار برنامج "مواهبنا مستقبلنا".

وشهدت الفترة المسائية لليوم الأول إقبالًا واسعًا من الأطفال على عدد من الورش التفاعلية، من بينها:

ورشة صناعة عروسة الأراجوز قدمها الفنان شعبان أبو الفضل، حيث عرض خطوات صناعة العروسة التقليدية وأساليب تحريكها.

ورشة الكتابة الإبداعية مع الشاعر حسونة فتحي لتدريب الأطفال على كتابة القصص القصيرة والنصوص الشعرية.

ورشة الموسيقى للفنان محمد نصر التي تضمنت تدريبات على التحكم في طبقات الصوت وتنمية القدرات الغنائية.

ورشة الأداء الحركي مع المخرج عمر البدري لشرح تقنيات الحركة على خشبة المسرح.

الورش الحرفية والفنية ومنها: تصميم الحُلي مع الفنانة ناهد سلامة، فن الريزن مع الفنانة جيهان مبروك، الحفر على الجلود مع الفنانة نوران أحمد، ورشة الأركت مع الفنانة فاطمة الزهراء محمد، إلى جانب جدارية جماعية للأطفال مع الفنان شادي قطامش.

كما تواصلت ورش أخرى في مجالات المسرح، تصميم الحقائب، الموزاييك، البوهو، والحرف البيئية المستوحاة من التراث السيناوي، لإثراء التجربة الفنية والإبداعية للمشاركين.

الملتقى، الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء، يضم 16 ورشة فنية وأدبية بمشاركة نحو 100 طفل من مختلف المحافظات، بينهم 20 من الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ويستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة وتنمية قدرات النشء، بما يعزز بناء جيل مبتكر قادر على المنافسة في المجالات الثقافية والفنية.

