"الأوقاف" تحيي ذكرى شيخ عموم المقارئ الأسبق

أعلنت وزارة الأوقاف، إحياء ذكرى وفاة الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، أحد كبار أعلام القراءات في العصر الحديث، الذي وُلد عام 1936م بحي الدمرداش بالقاهرة، ونشأ في أسرة قرآنية محبة لكتاب الله.

وأتم الشيخ عبدالحكيم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه الثالثة عشرة من عمره، ثم التحق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف عام 1950م، حيث تدرج في دراسة علوم التجويد والقراءات على كبار مشايخ الأزهر، حتى تميّز بتمكّنه ودقته وورعه.

وكرّس الشيخ حياته لتعليم القرآن وعلومه، فعمل مدرسًا في المعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة، ثم بالمعهد العالي للقراءات، كما تولى التفتيش على المعاهد الأزهرية حتى إحالته للتقاعد عام 1997م.

وتقلّد الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف، الإمامة في عدد من المساجد الكبرى بالقاهرة، من بينها: مسجد الهجيني بشبرا، مسجد السيدة نفيسة، مسجد السيدة سكينة، والجامع الأزهر الشريف، كما عُرف بدوره الريادي في تخريج جيل من القراء والمتخصصين في علوم القرآن داخل مصر وخارجها.

وترك الشيخ عبدالحكيم إرثًا علميًا وصوتيًا متميزًا من خلال ختمات قرآنية متعددة لروايات مختلفة، وبرامج إذاعية، وتسجيلات علمية متخصصة في القراءات، فضلًا عن مؤلفاته التي خدمت علوم القرآن الكريم.

وانتقل الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف إلى رحمة الله تعالى مساء الجمعة 7 من ذي الحجة 1437هـ، الموافق 9 سبتمبر 2016م، عن عمر ناهز الثمانين عامًا، وخرجت جنازته من الجامع الأزهر الشريف في اليوم التالي، بحضور كوكبة من العلماء والقراء وطلابه ومحبّيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها إذ تحيي هذه الذكرى العطرة، لنتضرع إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم في خدمة كتابه الكريم وتعليم قراءاته ونشر علومه، وأن يجعل القرآن العظيم شفيعًا له يوم الدين.

