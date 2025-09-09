إعلان

عربية النواب: السيسي وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام العالمي

10:15 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية لتجمع "البريكس" تمثل رسالة واضحة للعالم حول الدور التاريخي والمحوري لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أباظة أن حرص الرئيس السيسي على إدراج القضية الفلسطينية ضمن كلمته في القمة – التي عُقدت عبر الوسائل الافتراضية بدعوة من البرازيل – يعكس إصرار الدولة المصرية على إبقاء هذه القضية في صدارة الأجندة الدولية، والتصدي لأي محاولات لتهميشها أو فرض أمر واقع يكرس الاحتلال.

وأضاف أن مصر نجحت في جعل القضية الفلسطينية محور اهتمام المجتمع الدولي، مؤكداً أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار أباظة إلى أن العالم يجب أن يدرك أن مصر لن تتخلى عن القضية حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، لافتاً إلى أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية على أن مصر لا تكتفي بالإدانة أو الرفض، بل تقدم حلولاً عملية، مثل خطتها لإعادة إعمار غزة ومبادراتها لعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم، وهو ما يرسخ دورها كدولة قائدة تتحمل مسئولياتها تجاه محيطها العربي والدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب القضية الفلسطينية بؤرة الاهتمام العالمي
