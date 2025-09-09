الأرصاد: طقس حار نهاراً ومعتدل ليلاً.. وتحذير من الشبورة المائية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك استمرار لانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره، مشيرة إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة، أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

