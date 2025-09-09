اليوم.. أميرة رضا تحيي الليلة الثالثة عشرة لـ صيف قطاع المسرح

كتب- محمد شاكر:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تنطلق فعاليات الليلة الثالثة عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

وتحيي الفنانة "أميرة رضا" حفل الليلة الثالثة عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.