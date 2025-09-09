إعلان

شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

10:00 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    زحام على شواطئ الإسكندرية (6)
    زحام على شواطئ الإسكندرية (2)
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية (5)
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من غدًا الأربعاء 10 سبتمبر وحتى الأحد 14 سبتمبر في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أنه ستظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع لنسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
