العظمى بالقاهرة 33 درجة.. الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية

تشهد البلاد اليوم الأحد، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 33 مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر التحسن خلال الأيام المقبلة، مع تأثر البلاد برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، مما يساهم في الإحساس بمزيد من الاعتدال في درجات الحرارة.

