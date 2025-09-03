4 آلاف فُرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ8 محافظات- 25 صورة بالتفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير 4007 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة، وذلك ضمن نشرتها نصف الشهرية للتوظيف.

وبحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، تستهدف هذه الفرص الشباب في 8 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والسويس، والوادي الجديد، والغربية، ودمياط، وجنوب سيناء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وظائف متنوعة للشباب.

تخصصات فرص العمل المتاحة

أوضحت الوزراة، أن الوظائف المعلن عنها تتضمن العديد من التخصصات، مثل:

الهندسة: مهندسو اتصالات، ومهندسو كهرباء، ومهندسو ميكانيكا، ومهندسو إنتاج وجودة.

الإدارة والمحاسبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، محاسبون، مدير صيانة، أعمال إدارية.

البيع والتسويق: بائعون، ومندوبو مبيعات، وأخصائيو تمويل.

المهن الفنية والحرفية: فنيون بجميع التخصصات، مشرفو إنتاج، مشرفو ميكانيكا، وعمال إنتاج.

الأمن والخدمات: أفراد أمن، وليدي جارد، وسائقون، وعمال نظافة.

القطاع الفندقي: وظائف في الفنادق والمطاعم بكافة أقسامها.

كما تضم النشرة فرصًا لذوي الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل وإلزام الشركات بتشغيل نسبة 5% منهم، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

شروط التقديم وكيفية المتابعة

الرواتب والمزايا: تُحدد الرواتب بحسب المقابلة الشخصية وتخضع للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

كيفية التقديم: يمكن للشباب الراغب في الحصول على وظيفة التقديم خلال شهر سبتمبر 2025 من خلال:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل في المقر القديم للوزارة بمدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

التواصل المباشر مع أرقام وعناوين الشركات المرفقة في البيان.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجه وزير العمل، محمد جبران، المديريات بالمحافظات بمتابعة طلبات التوظيف حتى يتم استلام الفرصة المناسبة لكل طالب عمل. كما شدد على ضرورة التأكد من تطبيق الشركات للحد الأدنى للأجور والتحقق من مصداقية فرص العمل المعلن عنها.

وأكد الوزير على أهمية إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تقدمها الدولة.

وأوضح بيان الوزارة أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر كل 15 يومًا، بإشراف هبة أحمد، مدير عام التشغيل، وإعداد منى شوقي، الباحثة الأولى بالإدارة.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

48 ساعة مجانًا.. كيف تتعامل المستشفيات الخاصة مع حالات الطوارئ؟

مواهب العود والباليه والغناء العربي بأوبرا الإسكندرية